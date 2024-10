Au Maroc, la langue française n’a plus la côte auprès des jeunes, qui lui préfèrent l’anglais

Dans les rues de Casablanca, comme dans celles de Tanger ou de Rabat, il est désormais courant de croiser de jeunes Marocains maîtrisant parfaitement l’anglais, mais pas le français.



C’est le cas de Mohieddine, maquilleur professionnel de 26 ans : « J’ai étudié le français pendant toute ma jeunesse, et je crois que j’ai acquis toutes les bases de cette langue. Mais peu à peu, je me suis davantage intéressé à la culture américaine et à la pop culture. Et c’est comme ça que je me suis tourné vers l’anglais. »



Le français apparaît encore sur les panneaux, les enseignes des commerces et de nombreuses publicités. Mais à Casablanca, beaucoup de jeunes semblent privilégier l’anglais, même s’il est encore difficile de quantifier ce phénomène.



Abdulaye Bessani, lycéen, s’est rendu à l’American Language Center pour perfectionner son anglais, appris grâce aux séries diffusées sur les plateformes de streaming : « Le français n’est plus la langue importante ici, donc la plupart des gens veulent apprendre l’anglais et commencent à fréquenter ce genre de centre linguistique. »



L’année dernière, l’apprentissage de l’anglais a été généralisé dès l’entrée au collège. L’analyse des données du recensement général, qui a eu lieu le mois dernier au Maroc, devrait bientôt apporter un nouvel éclairage sur la place du français dans le pays.