Au PDCI, réaction prudente à l’idée d’un 3è mandat du président Ouattara

Ses prises de paroles politiques sont suffisamment rares pour noter celle-ci : Daniel Kablan Duncan, actuel vice-président de Côte d’Ivoire et possible candidat dans le cadre d'un ticket RHDP à la présidentielle de 2020 a réagi. Face au brouhaha suscité par l'interview d'Alassane Ouattara dans Jeune Afrique, l'élu de Grand Bassam a demandé à des militants inquiets de son parti d’être patients, de ne pas courir plus vite que leurs pieds. « Il n'a pas dit qu'il allait être candidat » a souligné Kablan Duncan à propos du président ivoirien.



Plus catégorique, Maurice Guikahue, le secrétaire exécutif du PDCI, a assuré, lui aussi devant des militants, que Ouattara ne pouvait pas être candidat pour un troisième mandat au regard de la nouvelle Constitution.



A la Une, Ouattara va-t-il se représenter en 2020 ?

Au-delà des déclarations de circonstances au gré des meetings du week-end, lorsqu’on approche le siège PDCI à Saint-Jean Cocody, on ne trouve guère d'interlocuteur pour expliquer la position du parti dans l'hypothèse d'une candidature Ouattara.



Ceux qui décrochent leur téléphone laissent entendre, en substance, que la position du grand frère Bédié – et donc du parti – n'a pas varié depuis sa dernière conférence de presse le 19 avril dernier: à savoir, le PDCI aura un candidat à la présidentielle pour 2020, soit dans le cadre du RHDP, soit en dehors si le sort en décidait.



Tout cela pourrait être confirmé lors du prochain bureau politique du parti d'Houphouët-Boigny, le 17 juin prochain.