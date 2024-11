Au Sénégal, 71% des enfants sont anémiés (pédiatre)

Au Sénégal, l'anémie chez les enfants atteint des proportions alarmantes. En effet, selon le professeur Saliou Diouf, pédiatre spécialisé en nutrition, 71 % des enfants en souffrent, principalement en raison d'une carence en fer.



« La carence en fer se traduit par un déficit de cet élément vital dans l’organisme. Chez les tout-petits, c'est une déficience très répandue, avec des répercussions majeures sur leur développement global, notamment sur leurs capacités cognitives. C'est pourquoi il est crucial de prévenir ce problème, qui reste particulièrement fréquent en Afrique, » a-t-il souligné, lors de la deuxième session de formation sur la nutrition infantile organisée par Ama Academy,



Une occasion pour le pédiatre spécialisé en nutrition de mettre en lumière l'importance des micronutriments essentiels tels que le fer, la vitamine A, le zinc, l'iode et le calcium pour la santé des enfants.



Selon lui, une carence en ces éléments peut entraîner des conséquences graves, notamment sur la santé physique, le développement cognitif et le système immunitaire des plus jeunes.