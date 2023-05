« Au Sénégal, en dehors de mars 2021, lorsqu'il y a des manifestations, il y a zéro mort » (ministre de la Justice)

«Au Sénégal, en dehors de mars 2021, lorsqu'il y'a des manifestations, il y a zéro mort ». Cette déclaration est tenue jeudi, par le ministre de la Justice Ismaëla Madior Fall, lors de l'examen de la situation des droits de l'homme du Sénégal par la Commission africaine des droits de l'homme.« Au Sénégal, en dehors des événements de mars 2021, pour l'essentiel je dis, quand il y a des manifestations même interdites c'est zéro mort. Pourquoi zéro mort parce que notre pays, a pris l'option de ne pas utiliser d'arme létale. Ce qu'on utilise c'est des gaz lacrymogènes. Et c'est juste pour vous enfumer. On n’utilise pas d’armes. Dans les autres pays africains, quand il y a des manifestations on tire sur la population. Ici on ne tire pas sur des manifestants », a déclaré le garde des Sceaux sans sourciller.Mieux, Ismaëla Madior Fall a indiqué qu’au « Sénégal le rapport entre les forces de défense et les manifestants est très apaisé. Surtout en maintien de l'ordre. Nous sommes les rares pays africains en dehors des événements de mars 2021 qui avait surpris tout le monde, et ça s’est vite refermé, c'était une parenthèse. »L'on se demande de quel Sénégal, le ministre de la Justice parle. Le 16 mars 2023, une vidéo amateur a circulé sur les réseaux sociaux et reprise par des médias en ligne montrant un jeune homme essayant d’échapper à un 4×4 blanc rempli d’hommes encagoulés ressemblant à des nervis. Ce jeune homme a glissé dans une flaque d’eau avant d’être écrasé par la voiture.Le 16 mars 2023 à Bignona en Casamance, dans le sud du Sénégal, lors des heurts entre les forces de l'ordre et des partisans de l'opposant Ousmane Sonko, un jeune âgé de 20 ans a été tué. La victime, Cheikh Coly, est un conducteur de moto Jakarta. Il a succombé des suites d’une blessure par balle au niveau de la cage thoracique occasionnant une hémorragie interne, selon l'autopsie.