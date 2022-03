Au moins 44 morts, dont deux bébés, dans un naufrage au large du Maroc

Partie des côtes marocaines, une embarcation de 61 personnes en route vers les Canaries espagnoles a fait naufrage dans l'Atlantique ce weekend. Au moins 44 passagers sont morts, dont des femmes et des enfants, a indiqué l'ONG Caminando fronteras. Plus de 4 000 décès ont été recensés sur les routes maritimes vers l’Espagne en 2021.



Au moins 44 migrants, dont des femmes et des bébés, sont morts noyés après le naufrage de leur embarcation au large de Tarfaya, au sud du Maroc, a indiqué samedi 12 mars, l'ONG espagnole Caminando Fronteras.



Il n'a pas été possible dimanche d'obtenir une confirmation auprès des autorités marocaines.



Parmi les victimes figurent "trois femmes et deux bébés (dont les corps) se trouvent dans la morgue de Laâyoune", la principale ville du Sahara occidental, a précisé dans un tweet daté de samedi l'ONG, qui établit ses bilans sur la base de témoignages des survivants ou des familles des migrants.



Un total de 61 personnes se trouvaient à bord de l'embarcation pneumatique qui se dirigeait vers l'archipel espagnol des Canaries, situé à une centaine de kilomètres de Tarfaya, selon Caminando Fronteras. La route atlantique vers les Canaries, bien qu’extrêmement dangereuse en raison des courants, est davantage empruntée ces dernières années par les migrants désireux de rejoindre l'Europe, en raison du renforcement des contrôles en Méditerranée.



Le 16 janvier, 43 migrants, dont trois bébés et 14 femmes, majoritairement originaires d'Afrique subsaharienne, avaient péri lors d'un naufrage au large de Tarfaya, selon l'association espagnole. Seules deux dépouilles avaient été récupérées. Les deux corps ont été découverts au large de l’île de Fuerteventura, dans l’archipel des Canaries, avait déclaré un porte-parole de la Garde civile espagnole.