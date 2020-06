Au mois une cinquantaine de morts en 48 h dans des attaques au Burkina Faso

Le porte parole du gouvernement a annoncé au moins 50 morts en 48 heures dans trois attaques au nord et à l'est du Burkina Faso.



Selon Remy Fulgance Dandjinou, deux attaques attribuées à des hommes armés ont ciblé des marchés et une autre un convoi humanitaire.



Il signale que pour la seule journée du 30 mai les insurgés ont tué au moins 35 personnes au centre nord et à l'est du pays.



La première attaque a ciblé un marché de bétail à Kompiembiga à l'est du Burkina explique un communiqué publié dimanche. Des hommes armés arrivés sur des motos ont ouvert le feu en plein marché de bétail.



Le bilan provisoire selon les officiels serait de 25 morts et plusieurs blessés mais des sources locales parlent d'un bilan plus lourd.



La deuxième attaque a été perpétrée contre un convoi humanitaire escorté par des gendarmes sur l'axe Foubé-Barsalogho. Le convoi était de retour d'une mission de ravitaillement des populations démunie en vivres.



Sept gendarmes et 05 civils ont été tués et une vingtaine de blessés évacués dans les centre de santé précise le porte parole de gouvernement.



Le 29 mai, 15 commerçants ont été tués sur l'axe Titao- Sollé. Lors de cette attaque également, leur convoi de retour du marché de Titao a été la cible d'une attaque d'hommes armés non identifiés.



Les autorités burkinabè ont affirmé dimanche avoir déployé des renforts pour ratissage après ces attaques qui continuent d'endeuiller les familles burkinabè.