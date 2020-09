Au terme de la gestion de l’aide alimentaire d'urgence, "Mansour Faye doit rendre compte", affirme Moussa Sarr

Le porte-parole de la ligue démocratique sénégalaise, Moussa Sarr a déclaré que le ministre Mansour Faye doit être auditionné au terme de la gestion de l’aide Alimentaire durant la pandémie Covid-19. En effet, Mansour Faye le Ministre du Développement communautaire a dit qu’il ne va point défaire à une convocation de l’Ofnac.



« Nous insistons pour qu’au terme de la gestion de l’aide Alimentaire durant la pandémie Covid-19, Mansour Faye doit rendre compte. Et les leçons doivent être tirées », martèle Moussa Sarr le porte-parole de la ligue démocratique.



Pour le Professeur Iba Bary Camara, le ministre se trompe. Parce qu’il n’a pas raison. «En vérité, s’il parle sous ce registre-là, c’est parce qu'en réalité, il ne l'aurait pas compris pourquoi il aurait été convoqué. En vérité, si je ne m’abuse pas, il a été convoqué sur la base d’une plainte déposé par quelques éléments de la société civile. Donc l’Ofnac en tant qu'autorité Administrative, a la possibilité conformément à ces prérogatives de convoquer toute personne pour l’entendre », dit-il.



Selon M. Camara, les textes ne permettant pas à l’Ofnac de contraindre conformément le ministre, et par ailleurs beau frère du président de la République, il ne peut que constater son impuissance. « Puisqu’il ne veut pas utiliser son droit à la défense, maintenant l’Ofnac doit poursuivre ses investigations. Et s’il y a lieu comme la loi lui indique soit saisir le Procureur, ou alors lorsque les informations détenues par M. Faye sont jugées comme essentielles, il appartient à l’Ofnac de s'en référer auprès du président de la République », dit-il, au micro d’Iradio.