« Aucun Sénégalais à notre connaissance n'a été arrêté en Tunisie» (diplomate)

L’Ambassadrice du Sénégal en Tunisie, Ramatoulaye Ba Faye, a assuré qu’aucun Sénégalais n’a été arrêté dans le pays en liaison avec la crise née du discours polémique du président tunisien contre les migrants subsahariens.



‘’A l’heure où je vous parle, aucun Sénégalais à notre connaissance n’a été arrêté'', a dit la diplomate à l’APS, insistant sur le fait que ‘’l’ambassade est en contact permanent avec la communauté sénégalaise en Tunisie''.



Ramatoulaye Ba Faye a souligné que l'’ambassade ‘’a été instruite par les plus hautes autorités du Sénégal, notamment le président de la République et la ministre des Affaires étrangères, de mettre en place une cellule de crise pour veiller à la sécurité de nos compatriotes''.



‘’Toutes les dispositions utiles ont été prises'', a-t-elle ajouté, parlant d’acheminements d’aides et de denrées alimentaires au profit des Sénégalais restés chez eux.



La diplomate a également invité ses compatriotes à ‘’garder le calme'' et à ‘’limiter'' les déplacements dans certains endroits en attendant que la situation s’améliore.



Toutefois, elle a dit avoir noté que la crise a ‘’baissé en intensité’’ dans les derniers jours suite à des mesures prises par les autorités tunisiennes allant dans le sens de sécuriser les résidents sur le territoire tunisien, ‘’nonobstant leur situation administrative''.



‘’Il faut dire que le gouvernement tunisien a pris la question à bras le corps. Un Tunisien qui s’en était pris à des Subsahariens a été arrêté et écroué'', a-t-elle poursuivi lors de cet entretien réalisé mardi.



‘’La législation tunisienne interdit le travail aux étrangers''



Entre la Tunisie et le Sénégal, ‘’il n’existe pas de visa'', a rappelé la diplomate, précisant toutefois que la ‘’durée légale'' pour rester sur le territoire est de 90 jours.



‘’La législation tunisienne interdit le travail aux étrangers. Ce qui fait de facto que nos compatriotes qui viennent pour chercher du travail, en dehors des étudiants, se retrouvent dans une situation d’irrégularité au-delà de la durée légale de trois mois'', a encore fait valoir l'ambassadeur.



Elle a signalé l’arrestation de deux Sénégalais en ‘’situation irrégulière''. ‘’L’un a été libéré après intervention'' des autorités consulaires, selon la diplomate, assurant que ses services travaillaient à faire libérer l'autre.



Evoquant le contexte du discours du président tunisien qui a suscité beaucoup d’inquiétudes, Ramatoulaye Ba Faye a fait remarquer que ‘’la Tunisie est un pays de départ et de transit, généralement après l’hiver pour des gens qui rêvent de traverser la Méditerranée pour regagner la rive nord''.



‘’Vous me permettrez de ne pas commenter les propos du président (tunisien), mais il y a eu un afflux, c’est un fait. La Tunisie est dans cette dynamique de trouver des solutions face l’émigration clandestine qui, du reste, est un défi global et majeur'', a soutenu la diplomate sénégalaise.



Selon elle, ‘’des violences sont signalées dans des villes portuaires comme Sfax, d’où partent certaines embarcations vers l'Europe''.



L'Ambassadeur a signalé également qu'une centaine de Sénégalais, (au total, 104) ont exprimé le désir d'un ‘’retour volontaire'' au Sénégal sans lien avec les évènements en cours.



Le président de la République, Kaïs Saïed, a choqué récemment en reprenant à son compte la théorie du grand remplacement, appelant à des ‘’mesures urgentes’’ contre les Africains subsahariens, source, selon lui, ‘’de violence, de crimes et d’actes inacceptables’’.



Beaucoup de Tunisiens interrogés par l’APS sur place ont déploré ‘’une maladresse'' de leur président, dont les propos pourraient livrer la communauté subsaharienne à la ‘’vindicte populaire'' devant la montée d’un certain discours ‘’nationaliste arabe'' sur les réseaux sociaux.