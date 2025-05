Le Sénégal réaffirme son soutien au Festival de Jazz de Saint-Louis

Le secrétaire d’État à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bakary Sarr, a réitéré hier mercredi dans la soirée l’engagement de l’État du Sénégal à accompagner le Festival international de Jazz de Saint-Louis, qualifiant l’événement de « noble initiative » et de « fierté nationale ».



Prenant la parole lors de la cérémonie de lancement de la 33e édition du Festival, M. Sarr a salué un rendez-vous « inscrit dans l’agenda culturel national et international », tout en assurant que le gouvernement mettrait en place un appui « à la hauteur des ambitions portées par ce Festival ».



« Nous veillerons à ce que l’accompagnement financier, logistique et institutionnel soit effectif », a-t-il déclaré, au nom du président de la République, du Premier ministre et de l’ensemble du gouvernement. Il a par ailleurs insisté sur l’importance de bâtir des partenariats « solides et dynamiques » pour pérenniser l’événement. Selon Aps, en plus de sa dimension musicale, le secrétaire d’État a mis en exergue l’aspect citoyen et environnemental du Festival. « Je me réjouis de la mise en œuvre de projets innovants axés sur la protection de l’environnement, la promotion de la citoyenneté et l’interculturalité », a déclaré.



La 33e édition, qui se tient jusqu’au 1er juin, fait vibrer la vieille ville de Saint-Louis au rythme des sonorités jazz venues du monde entier. Le groupe Saïko Nata, soutenu par le Festival des cinq continents de Marseille, figure parmi les têtes d’affiche, tout comme le chanteur portugais Salvador Sobral, invité avec le soutien de l’ambassade du Portugal et de l’Institut Camões. Sont également programmés : Marco Mezquida & Tornado Trio (Espagne), la Metz Foundation (Luxembourg), Rosa Brunello (Italie) et Arnold Dolmen (France), grâce à la collaboration des représentations diplomatiques et des instituts culturels partenaires.



Ce soutien officiel vient conforter la place centrale du Festival de Jazz de Saint-Louis dans la diplomatie culturelle du Sénégal, tout en renforçant son rayonnement international.