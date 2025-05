Pénurie d’eau à Fimela : les populations annoncent une marche ce samedi 31 mai

À cause du manque d’eau récurrent, les populations des communes de Fimela, Diofior et Palmarin (dans le département de Fatick) sortiront dans les rues ce samedi 31 mai 2025. À l’appel du "Collectif pour le Patrimoine", une grande marche citoyenne pour l’eau est prévue avec comme point de départ le rond-point de Djilor. Le cortège se dirigera ensuite vers le terrain municipal de Fimela, où des prises de parole sont attendues.



Sous le mot d’ordre « L’eau est un droit fondamental », les organisateurs dénoncent « un accès de plus en plus difficile à cette ressource vitale. » Entre coupures prolongées, débits faibles, pompes défaillantes… la situation devient insoutenable pour les ménages, les éleveurs et les agriculteurs de cette zone du Sine.



« Trop longtemps, nos communautés souffrent du manque d’eau potable. Cela affecte notre quotidien, notre santé et notre économie locale », déplore le Collectif dans son communiqué. Les organisateurs estiment que « l’État et les autorités en charge de l’hydraulique doivent assumer pleinement leurs responsabilités en assurant un service public de l’eau de qualité et durable. »



Plus qu’une simple manifestation, cette marche se veut un acte de résistance pacifique et un appel solennel à l’État. « Nous marcherons pour notre dignité, pour la santé de nos familles, pour l’avenir de nos territoires », proclament les habitants mobilisés.