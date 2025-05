Dialogue politique : le FRAPP confirme sa participation aux commissions sur invitation du ministère de l’Intérieur

Le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) a annoncé, ce jeudi 29 mai 2025, qu’il prendra part aux travaux des commissions du dialogue politique national, suite à une invitation formelle émise par la Direction générale des Élections, rattachée au ministère de l’Intérieur.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, le Secrétariat exécutif national du FRAPP salue la démarche du ministère, consécutive à leur précédent communiqué. « Nous prenons acte des couacs relevés par l’autorité et apprécions l’ouverture manifestée », peut-on lire dans le document. Fidèle à son engagement pour une transformation profonde de la société, le mouvement dirigé par Guy Marius Sagna affirme « avoir préparé un dossier de contribution alimenté par notre expérience militante et fondé sur les exigences démocratiques que nous portons ».



Le FRAPP appelle par ailleurs l’ensemble des participants à « faire de ce dialogue un moment historique de dépassement, au service de l’intérêt supérieur de notre peuple ».