Audio-Me Madické Niang : "Nous allons nous réunir et leur apporter une réponse politique"

Les députés de l’opposition apporteront une réponse appropriée à la loi instituant le parrainage. En effet, selon le président du groupe parlementaire Démocratie et Liberté, cette loi ne pouvant pas enregistrer de recours, la seule réplique possible est politique. Ce qu’ils ne tarderont pas de faire, a averti Me Madické Niang.