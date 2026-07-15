Audit de la Fonction publique : un dispositif spécial prévu pour les agents mobilisés au baccalauréat

Dans le cadre de la poursuite des opérations de l'audit physique et biométrique des effectifs de la Fonction publique, le ministre chargé de la Fonction publique porte à la connaissance des agents ayant été mobilisés pour l'examen du baccalauréat et qui n'ont pas pu être audités dans leur lieu de convocation ou de service, qu'un dispositif spécifique est prévu à leur intention.



Dans un communiqué, le ministère précise que les agents concernés peuvent bénéficier d'un audit sur rendez-vous ciblé, sous réserve de la présentation des pièces justificatives suivantes: une convocation aux opérations du baccalauréat ; un ordre de mission visé par l'autorité administrative compétente.



“Les modalités pratiques de prise de rendez-vous ainsi que les lieux de passage seront communiqués aux agents concernés en temps utile”, indique le texte.



Le ministère de la Fonction publique a, par ailleurs, salué la mobilisation et l’engagement de l’ensemble des agents de l’État, les remerciant pour leur contribution au bon déroulement des opérations d’audit.