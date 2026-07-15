Contrôle démocratique : les députés formés aux nouveaux enjeux de défense et de sécurité

La Commission de la Défense et de la Sécurité de l’Assemblée nationale, en partenariat avec la Fondation Konrad-Adenauer (KAS), a ouvert ce mercredi 15 juillet 2026 un atelier de formation stratégique intitulé « Parlement, gouvernance du secteur de la sécurité et contrôle démocratique des politiques publiques ». Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme SIPODI West Africa, visant à renforcer le contrôle parlementaire face à l'évolution des menaces régionales.



La cérémonie d'ouverture a été co-présidée par Ibou Gueye, président de la Commission Défense et Sécurité de l’Assemblée nationale, et le Dr Tobias Ruettershoff, directeur du programme SIPODI West Africa. Tous deux ont insisté sur l'importance de doter les parlementaires d'outils d'analyse actualisés face aux mutations rapides du contexte sécuritaire ouest-africain.



Durant trois jours, les députés membres de la commission, des chercheurs, des experts et les équipes de la fondation échangeront sur la gouvernance sécuritaire. La première communication a été présentée par le Dr Bakary Sambe, directeur du Timbuktu Institute, qui a dressé un état des lieux des menaces actuelles, notamment l'expansion des groupes armés, le terrorisme, la criminalité transnationale organisée et les trafics illicites, tout en analysant leurs implications directes pour le Sénégal.



L'atelier prévoit des panels interactifs, des sessions de simulation parlementaire et des travaux sur les mécanismes de contrôle budgétaire et opérationnel des forces de défense et de sécurité. À l'issue de cette rencontre, les députés formuleront des recommandations stratégiques destinées à améliorer le cadre législatif de la gouvernance sécuritaire nationale, en accord avec les principes de l'État de droit.