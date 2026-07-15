Macky Sall attendu à Dakar : le MSD lance un appel à la mobilisation

Le Mouvement des Sénégalais Démocrates (MSD) prend le contre-pied du collectif des victimes des événements politiques survenus entre 2021 et 2024, qui a annoncé l'organisation d'une marche pacifique à l'occasion du retour de l'ancien président Macky Sall.



Dans un communiqué, MSD invite l'ensemble de ses camarades et sympathisants à réserver un accueil chaleureux à l'ancien président de la République, Macky Sall, ce vendredi 17 juillet 2026 à partir de 15h00, à l'aéroport international de Yoff.



Le mouvement lance également un appel à tous les citoyens sénégalais, quelles que soient leurs sensibilités politiques, ainsi qu'à l'ensemble des forces vives de la Nation, afin de se mobiliser pour accueillir un fils du Sénégal dont la candidature au poste de Secrétaire général des Nations Unies (ONU) constitue, selon le Mouvement, un enjeu important pour le rayonnement du Sénégal et du continent africain.



Par ailleurs, le MSD a salué l'audience accordée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à son prédécesseur. Il exprime le souhait que cette rencontre contribue au renforcement de l'unité nationale et appelle le chef de l'État à soutenir la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l'ONU.