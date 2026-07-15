État civil : 41 % des tout-petits au Sénégal n’ont pas d’acte de naissance

Seuls 110 148 enfants sur les 186 744 accueillis dans les structures de la petite enfance en 2025 disposent d’une pièce d’état civil, soit un taux de 58,98 %. Pour résorber ce gap de plus de 41 %, l’Agence nationale de l’état civil (ANEC) et l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (ANPECTP) ont signé une convention de partenariat ce mercredi.



Cet accord vise à faciliter l'enregistrement systématique des naissances. Les deux entités vont mutualiser leurs forces à travers des campagnes de sensibilisation, des audiences foraines et des opérations d’enrôlement à l'échelle nationale.



Cette situation administrative précaire pénalise lourdement les élèves sans papiers. Selon la directrice de l’ANPECTP, Yaye Khadidiatou Djamila Diallo, « trop d’enfants ne disposent pas encore d’un acte de naissance, les privant ainsi de l’exercice de plusieurs de leurs droits, surtout lors des examens et concours nationaux ».



De son côté, le directeur général de l’ANEC, Matar Ndao, insiste sur la portée de cette alliance. Il rappelle qu’« enregistrer un enfant à sa naissance, c'est lui reconnaître une existence juridique, lui assurer une protection dès les premiers instants de sa vie et lui ouvrir l'accès aux services essentiels ainsi qu'à une citoyenneté pleine et entière ».