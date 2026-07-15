Sénégal-Qatar : Le président Bassirou Diomaye Faye à Doha pour présenter ses condoléances à l'Émir

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'est rendu ce matin au Palais de l'Émir à Doha, au Qatar. Ce déplacement personnel du chef de l'État s'inscrit dans le cadre des relations profondes unissant le Sénégal et le Qatar, a rapporté la présidence de la République sur sa page Facebook officielle.



Au nom du peuple sénégalais, le président Faye a présenté ses condoléances à Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, à sa famille ainsi qu'au peuple qatari, à la suite du décès du Père Émir, Cheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani. Le chef de l'État a salué la mémoire du défunt, le qualifiant de grand visionnaire et d'artisan de la relation fondatrice entre les deux nations.



En exprimant sa compassion et sa solidarité à l'Émir du Qatar, le président de la République a également réaffirmé sa volonté constante d'œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de coopération bilatérale entre Dakar et Doha.