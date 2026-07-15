Afrobasket U18 : les sélections nationales masculine et féminine directement qualifiées après l’annulation du tournoi de la Zone 2

Bonne nouvelle pour le basketball sénégalais. La Fédération sénégalaise de basketball (FSBB) a annoncé, dans un communiqué, l’annulation du tournoi qualificatif de la Zone 2, initialement prévu ce week-end à Conakry.
À la suite de cette décision, les sélections nationales masculine et féminine des moins de 18 ans sont directement qualifiées pour l’Afrobasket U18, qui se déroulera du 5 au 16 août 2026 à Abidjan, en Côte d’Ivoire.
Cette qualification permet aux deux équipes sénégalaises de poursuivre sereinement leur préparation en vue de cette échéance continentale.
À la suite de cette décision, les sélections nationales masculine et féminine des moins de 18 ans sont directement qualifiées pour l’Afrobasket U18, qui se déroulera du 5 au 16 août 2026 à Abidjan, en Côte d’Ivoire.
Cette qualification permet aux deux équipes sénégalaises de poursuivre sereinement leur préparation en vue de cette échéance continentale.
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