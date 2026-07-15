Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Afrobasket U18 : les sélections nationales masculine et féminine directement qualifiées après l’annulation du tournoi de la Zone 2



Afrobasket U18 : les sélections nationales masculine et féminine directement qualifiées après l’annulation du tournoi de la Zone 2
Bonne nouvelle pour le basketball sénégalais. La Fédération sénégalaise de basketball (FSBB) a annoncé, dans un communiqué, l’annulation du tournoi qualificatif de la Zone 2, initialement prévu ce week-end à Conakry.

À la suite de cette décision, les sélections nationales masculine et féminine des moins de 18 ans sont directement qualifiées pour l’Afrobasket U18, qui se déroulera du 5 au 16 août 2026 à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Cette qualification permet aux deux équipes sénégalaises de poursuivre sereinement leur préparation en vue de cette échéance continentale. 
Autres articles

Moussa Ndongo

Mercredi 15 Juillet 2026 - 19:14


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter