Pluies orageuses : l’ANACIM annonce une extension progressive sur une grande partie du Sénégal

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a publié son bulletin météorologique valable jusqu’au jeudi 16 juillet 2026 à 12 heures, annonçant une extension progressive des pluies sur une grande partie du territoire national.
Selon les prévisions, des pluies accompagnées d’orages sont attendues dès cet après-midi et durant la nuit dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Cap Skirring, Kolda, Kédougou ainsi que dans les îles du Saloum.
Au fil des heures, ces précipitations devraient gagner les régions de Fatick, Kaolack, Kaffrine, Diourbel et Thiès, avec un risque d’extension jusqu’à Dakar.
Pour la journée du jeudi, l’ANACIM prévoit une activité pluvio-orageuse plus marquée sur la façade ouest du pays. Les régions de la Casamance, les îles du Saloum, Dakar, Thiès, Diourbel, Fatick, Kaolack, Louga ainsi que le sud-est du Sénégal devraient être les plus concernées.
En revanche, la chaleur persistera dans le nord-est du pays. Malgré les épisodes pluvieux annoncés, les températures maximales resteront élevées, oscillant entre 38 °C et 41 °C, notamment dans les zones de Podor et Matam.
Selon les prévisions, des pluies accompagnées d’orages sont attendues dès cet après-midi et durant la nuit dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Cap Skirring, Kolda, Kédougou ainsi que dans les îles du Saloum.
Au fil des heures, ces précipitations devraient gagner les régions de Fatick, Kaolack, Kaffrine, Diourbel et Thiès, avec un risque d’extension jusqu’à Dakar.
Pour la journée du jeudi, l’ANACIM prévoit une activité pluvio-orageuse plus marquée sur la façade ouest du pays. Les régions de la Casamance, les îles du Saloum, Dakar, Thiès, Diourbel, Fatick, Kaolack, Louga ainsi que le sud-est du Sénégal devraient être les plus concernées.
En revanche, la chaleur persistera dans le nord-est du pays. Malgré les épisodes pluvieux annoncés, les températures maximales resteront élevées, oscillant entre 38 °C et 41 °C, notamment dans les zones de Podor et Matam.
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