Audition de Guy Marius Sagna ce mercredi: les précisions de son avocat

L’activiste et membre de la Plateforme Frapp/France dégage arrêté depuis près d’un (1) mois pour le délit de « fausse alerte au terrorisme », sera auditionné ce mercredi, sur le fond du dossier. Un de ses avocats, Maître (Me) Moussa Sarr, rejette les accusations retenues contre son client.



« Il y a une nouveauté parce que j’ai reçu du cabinet d’instruction un avis pour l’audition de mon client, Guy Marius Sagna, ce mercredi à 11 heures. Il sera entendu sur le fond de l’affaire » déclare Me Moussa Sarr.



Selon l’avocat les accusations retenues contre son client ne sont pas fondées. « Dès lors que le post pour lequel il a été arrêté n’est pas de lui, il n’est pas l’auteur du contenu, nous continuerons à défendre de manière catégorique et ferme qu’il a été détenu de manière illégale », dixit le robe noire.



Guy Marius Sagna sera entendu dans le bureau du Doyen des juges en présence de ses avocats. Ces derniers, souligne-t-il, « ont le droit de poser des questions au besoin ».