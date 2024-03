Audition de Ngagne Demba Touré : l’UMS annonce des poursuites contre des Greffiers

Les Greffiers, la plupart des membres du Syndicat des travailleurs de la Justice (Sytjust) et l’Amicale des greffiers du Sénégal, s’étaient rassemblées devant le bureau du juge en soutien à leur camarade de corporation. Il s’en est suivi des échanges entre le magistrat instructeur et les greffiers sur place. Il a fallu l’intervention des avocats et de la gendarmerie pour les évacuer. Un fait que condamne l’Union des magistrats du Sénégal ( UMS ) qui soutient que le juge Mamadou Seck a été conspué par des greffiers du Tribunal de Dakar.



L’UMS, condamnant « une impardonnable forfaiture » et dénonçant que « des greffiers se soient permis de se rassembler, de prononcer des insanités à l’endroit des magistrats de façon générale ainsi que des propos outrageants contre le juge dudit cabinet, sur lequel ils ont exercé une pression inouïe » a fait savoir que ces actes posés « ne sauraient rester sans conséquence au vu de leur gravité. »



Le journal LeQuotidien dans sa partition du jour, indique que les auteurs ont été identifiés grâce à l’exploitation des vidéos de surveillance et l’audition de témoins. Ils vont être poursuivis pour outrage à magistrat, voies de fait et autres actes de vandalisme.