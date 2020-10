Audition: le jugeTéliko face au rapporteur désigné par la Cour suprême ce mercredi à 11 heures

Assane Ndiaye, procureur général de Ziguinchor, aura la lourde tâche de décider de la suite à donner à l'affaire qui oppose le juge Téliko au ministre de la Justice Me Malick Sall. Il est censé dresser un rapport que l'on peut assimiler à un réquisitoire introductif, dans lequel il dira si les griefs portés à l'encontre du président de l'Union des magistrats du Sénégal sont fondés ou non.



Selon nos confrères du journal "Source A" de ce mardi, le procureur général près la Cour d'Appel de Ziguinchor va d'abord communiquer à Souleymane Téliko les éléments constitutifs du dossier, car jusqu'à présent l'intéressé n'a pas eu connaissance du dossier. En effet, l'Inspection générale de l'administration de la justice s'est limitée à l'interroger avant de transmettre son rapport au garde des Sceaux, qui a saisi le Conseil supérieur de la magistrature.



Ce sera une occasion pour l'intéressé de pouvoir faire des observations. En outre, le magistrat Assane Ndiaye aura l'occasion de poser des questions au président de l'Ums. Il va après dresser son rapport et le transmettre au premier président de la Cour suprême pour la fixation éventuelle de la date d'audience devant la formation disciplinaire. Mais le rapporteur peut aussi estimer que cela n'en vaut pas la peine, s'il juge que les reproches au juge sont infondés.



Le juge Souleymane Teliko, viendra-t-il seul pour faire face au procureur général de Ziguinchor? D'après les informations de nos confrères, le président de l'Ums pourrait venir avec ses défenseurs. Il reste à savoir si le rapporteur lui permettra qu'il soit assisté par ses avocats.