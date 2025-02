Augmentation du capital social minimum des banques dans l'UEMOA : vers un renforcement de la résilience du secteur bancaire

Cette mesure, selon la BCEAO, répond à une volonté manifeste de renforcer la résilience du secteur bancaire de l'UEMOA face aux défis économiques croissants. En effet, les économies de la région, en pleine expansion, nécessitent des financements toujours plus importants pour soutenir les secteurs clés tels que les infrastructures, les petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que l’industrie. Dans ce contexte, la BCEAO souligne que "le relèvement du capital social minimum des banques vise donc à garantir une meilleure capacité de financement et à encourager une plus grande compétitivité au sein des institutions bancaires."



"L'impact de cette décision sera progressif", a informé la BECEAO dans le communiqué par PressAfrik. En effet, les banques déjà agréées avant le 1er janvier 2024, date d'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, disposeront d’un délai de trois ans pour se conformer au nouveau seuil de 20 milliards de francs CFA. "Pendant cette période transitoire, ces banques devront élaborer un plan de mise en conformité, détaillant les étapes et le chronogramme de mise en œuvre des mesures nécessaires pour atteindre le capital social requis", a indiqué la missive de la BECEAO.



En cas de non-conformité à la date du 1er janvier 2024, les banques concernées devront soumettre, au plus tard le 1er juillet 2024, un plan de mise en conformité au Ministre chargé des Finances de leur pays d’implantation, à la Commission Bancaire de l’UEMOA, ainsi qu’à la BCEAO. Ce plan devra comporter des mesures précises et un calendrier pour respecter le seuil de capital requis, en conformité avec la Loi portant réglementation bancaire de l'UEMOA et les normes en vigueur.



Le relèvement du capital social minimum s’appliquera également à toute nouvelle demande d’agrément pour la création d’une banque dans l’UEMOA. Dès lors, toute nouvelle institution souhaitant opérer en tant que banque devra disposer d’un capital social d’au moins 20 milliards de francs CFA pour obtenir son agrément. Cette exigence vise à garantir que les nouvelles institutions financières disposent d’une base financière solide dès leur création, renforçant ainsi la stabilité du secteur bancaire de la région.



Cette réforme du capital social minimum des banques dans l'UEMOA constitue une étape importante dans la modernisation du secteur bancaire sous-régional. Elle vise non seulement à soutenir la compétitivité des institutions financières, mais aussi à garantir leur résilience face aux enjeux économiques croissants et aux besoins de financement de plus en plus complexes des économies de la région.



Le renforcement de la solidité financière des banques représente un gage de confiance pour les investisseurs et les partenaires économiques, tout en offrant un cadre plus sécurisé pour les opérations bancaires et financières. Ainsi, cette réforme ne se contente pas de répondre aux défis immédiats, mais s'inscrit dans une vision à long terme pour un secteur bancaire plus robuste, plus compétitif et capable de soutenir les projets de développement de l'Union.