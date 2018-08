Augmentation du prix de l’oignon et de la pomme de terre: Alioune Sarr met en garde les commerçants

"Nous lançons un appel aux commerçants qui s’aventureraient à essayer d’augmenter les prix de manière. Les services du Commerce intérieur les attraperont et leur infligeront des amendes, conformément à la loi », a prévenu le ministre, dans Le Quotidien.



Selon lui, le prix du kilogramme de l’oignon « ne devrait pas dépasser 350 Fcfa au niveau du consommateur final, 300 f au niveau du grossiste et 150f au niveau du commerçant ». En ce qui concerne la pomme de terre, Alioune Sarr a énuméré « quelques difficultés » liées à cette denrée.



Il s’agit « de l’entreprise Sen India qui dispose de 30 mille tonnes de stocks de pomme de terre dans ses magasins à Mbane, une commune distante de plus de 700km de Dakar ». Sur le marché, nous avons constaté une « détérioration du produit vu qu’il a été stocké pendant « une longue durée » et nous avons « demandé à l’entreprise de le retirer du marché pour que ça n’impacte pas le consommateur final », a-t-il expliqué.



Toutefois, le ministre affirme avoir « donné des instructions » pour que cette entreprise puisse, avant le soir du samedi 18 août à 22h, livrer à Dakar plus de 15 camions de pommes de terre, mais aussi pour que « l’ensemble des régions soient également alimentées ».