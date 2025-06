Trafic de drogues: 9 arrestations près du garage « Les Baux maraîchers »

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Dakar, relevant de l’OCRTIS, a procédé ce mardi 4 juin 2025 à une importante opération ayant conduit à l’arrestation de neuf (09) personnes, dont deux (02) de nationalité sénégalaise et sept (07) de nationalité étrangère, aux abords du garage « Les Baux maraîchers ».



Lors de cette intervention, les forces de l’ordre ont saisi dix-sept (17) képas de Kush, trente (30) comprimés de tramadol, une somme de 33.000 francs CFA, ainsi que du matériel destiné au conditionnement de produits stupéfiants.



Ces arrestations font suite à l’exploitation d’un renseignement signalant l’existence d’un vaste réseau de trafic de drogues (Kush, chanvre indien, et autres substances illicites), opéré principalement par des ressortissants étrangers. Une mission de surveillance ciblée a permis d’identifier et de localiser les principaux points de distribution et leurs animateurs.



Les individus appréhendés ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit afin d’identifier et d’interpeller d’éventuels complices.