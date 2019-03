Augmentation «unilatérale» du prix du ciment par la Sococim : l’Ascosen monte au créneau

Le prix de la tonne de ciment a connu une hausse de 3 500 F Cfa. Cette décision prise de façon unilatérale par la cimenterie sénégalaise, Sococim, n’est pas du goût de l’Association des consommateurs du Sénégal (Ascosen). L’organisation qui dénonce cette démarche, demande l’Etat du Sénégal de réagir.



«Nous dénonçons avec la plus forte énergie cette augmentation qui est une tentative de prendre en otage les consommateurs. Aujourd’hui, c’est la Sococim qui a initié cette augmentation et pour l’instant, elle est la seule à l’avoir appliqué. 3 500 F Cfa sur la tonne du ciment, nous pensons que c’est injuste », fulmine le président de l’Ascosen.



Momar Ndao poursuit sur la Rfm : « Aujourd’hui, les Sénégalais ont des difficultés pour avoir un logement et si vous allez dans tous les quartiers du Sénégal, il y a des chantiers qui sont en cours. Nous sommes en train de construire une vile nouvelle, tous cela, c’est beaucoup de ciment et beaucoup d’argent. Donc, nous ne comprendrons pas pour des raisons inavouées que l’on puisse procéder à une augmentation du prix du ciment».

Pour faire face à cette « injustice », l’Ascosen demande à «l’Etat du Sénégal de le ré-homologuer (le prix du ciment) parce qu’il y a eu un moment où il l’avait homologué. Cela voudra dire qu’aucun cimentier n'aura le droit de modifier la prix du ciment sans l’aval de l’Etat du Sénégal».