Augustin Senghor justifie les sanctions infligées à GF et Diambars : “les deux clubs ont pris la mauvaise option de ne pas jouer”

« A longueur de saison, nous sortons des règlements. Je ne parle pas de décisions, parce qu’il faut qu’on fasse la nuance. Aujourd’hui nous sommes dans une organisation à laquelle tous les clubs, professionnels comme amateurs, s’astreignent à partir du moment où ils ont accepté l’affiliation qui est un contrat d’adhésion. Ils s’engagent donc à respecter tous les statuts, règlements et directives de la FSF. Il en est de même pour nous Fédération vis à vis de la CAF ou de la FIFA. J’ai écrit à la FIFA pour demander qu’on lève la sanction, et ils m’ont répondu non. Pourtant je me suis conformé à leur décision. Si je ne suis pas content, je saisis le Tas. Aujourd’hui aucun droit des deux clubs n’est bafoué. Un règlement qui a une portée générale et impersonnelle est sorti, je ne peux pas m’avancer sur l’interprétation tendancieuse que les gens peuvent en faire. Ça engage ceux qui le font. Mais aujourd’hui, en aucune manière nous n’avons travaillé sous le prisme d’une orientation vis à vis d’un club. Les gens disent que ça ne concerne que Génération Foot et Diambars mais c’est faux. Le premier club qui s’est conformé aux mesures qu’on a prises en tirant les conséquences de la saison dernière, mais aussi en tenant compte de notre vision d’ensemble qui est d’améliorer le produit Football Professionnel au pays », a-t-il déclaré en marge de l'ouverture du Dakar Summit qui s'est tenue ce mercredi.



Face à cette situation et malgré les tentatives des deux clubs impliqués, les dirigeants ne comptent pas céder et ceci malgré le risque de relégation en division inférieure de Diambars et de Génération Foot.

« Nous au COMEX (Comité exécutif), on ne peut plus continuer comme ça. Dans beaucoup de domaines, c’est la Fédération qui supporte cette ligue. Nous avons envie que la donne change, et nous ne sommes pas dupes. Nous savons ce que représente Génération Foot et Diambars dans le football sénégalais. Mais notre rôle de dirigeant, c’est de donner l’égale dignité à tous les clubs. On me dit qu’il faut qu’on négocie. Mais aujourd’hui si je cède, parce qu’ils n’ont pas à l’origine écrit pour discuter mais seulement pour dire qu’ils ne joueront pas, c’est un refus de jouer, rien d’autre. Une volonté délibérée de défiance. Maintenant que le forfait général est consommé, si on suit la jurisprudence qui a été rendue hier (mardi) par la LSFP et que derrière les 12 autres clubs disent qu’ils n’iront jouer ni à Diambars ni à GF, va t-on céder à nouveau ? Je pense que la sagesse et même la logique de respect des textes, parce qu’aujourd’hui je vois dans la presse qu’ils risquent l’exclusion, pas de la faute de la Ligue Pro ou de la Fédération, mais de leur propre faute. Car ils ont pris la mauvaise option de ne pas jouer. Ils avaient la possibilité de faire un recours gracieux au comité exécutif. Je ne peux pas revenir sur un texte qui a été adopté par mon COMEX et qui plus est validé par l’assemblée générale. Le parallélisme des formes ainsi que la hiérarchie des normes, une fois que l’AG a adopté une disposition, il n’y a qu’elle pour revenir sur ça. Encore faudrait-il que cette rétractation soit basée sur du droit », a rappelé le patron de l'instance dirigeante du football sénégalais.

