Équipe du Sénégal : Sadio Mané confirme que la finale sera son dernier match dans une CAN

Auteur du seul but de la victoire du Sénégal contre l'Égypte (1-0) en demi-finale ce mercredi, Sadio Mané disputera dimanche son dernier match dans une Coupe d'Afrique des nations.

Du haut de ses 33 ans, Sadio Mané sait encore comment s’y prendre pour endosser le costume de héros. Car au bout d’une partie longtemps cadenassée, c’est lui qui a surgi pour envoyer le Sénégal en finale de la Coupe d’Afrique des nations.



Ma dernière finale à la CAN"

Son but d’une frappe puissante du droit à la 78e minute a permis aux Lions de la Teranga de faire plier l’Égypte de Mohamed Salah (1-0), ce mercredi, à Tanger. "C’était un match compliqué", a-t-il reconnu au micro de beIN Sports, "heureux pour l’équipe et le peuple" sénégalais.



"On connaît cette équipe égyptienne. On a essayé de jouer avec de l’expérience. Il ne fallait pas donner de ballons faciles. Ils sont dangereux en contre avec des joueurs comme Salah et Marmoush. Derrière, Koulibaly et Gueye ont commandé et gardé l’équilibre collectif", a-t-il ajouté, avant de confirmer que la finale programmée dimanche - contre le Maroc ou le Nigeria - sera sa dernière apparition dans une CAN.





Avec RMC Sport