CAN 2025 : le Sénégal affrontera le Maroc en finale
Le Maroc retrouvera le Sénégal en finale de la CAN 2025. Au terme d’une demi-finale âprement disputée et longtemps indécise, les « Lions » de l’Atlas ont éliminé le Nigeria, mercredi soir à Rabat, à l’issue de la séance des tirs au but (0-0, 4-2 tab).
 
Solides et bien en place, les deux équipes n’ont pas réussi à se départager durant le temps réglementaire, malgré plusieurs occasions de part et d’autre. Il a finalement fallu recourir aux penalties, où les Marocains se sont montrés plus réalistes pour valider leur billet pour la finale.
 
Dimanche 18 janvier à 19h00 GMT, le Sénégal et le Maroc se retrouveront donc pour une finale au parfum d’histoire, avec un objectif commun : décrocher une deuxième étoile continentale.
 
De leur côté, les Nigérians joueront la petite finale face à l’Égypte, battue par le Sénégal en demi-finale, lors du match pour la troisième place prévu samedi à 16h00 GMT.
 
Moussa Ndongo

Jeudi 15 Janvier 2026 - 00:24


