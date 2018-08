Auteur de 4 buts en 5 matches : Ibrahima Niane prend date avec Metz

A son arrivée au FC Metz en 2017 en provenance de Génération Foot, Ibarhima Niane a connu un retard à l’allumage. Entre blessures et méformes, il a passé plus de temps dans les gradins que sur la pelouse. Mais, tel un phœnix, Niane est entrain de renaître dans ses cendres. Avec l’arrivée de Frédéric Antonneti sur le banc messin , le Sénégalais semble retrouver sa confiance en se montrant insatiable devant les buts adverses.



Aujourd’hui qu’il a pris date avec son club, le FC Metz, l’ancien pensionnaire de Génération Foot doit hisser de deux crans son degré d'exigence, informe "Record" dans sa parution du jour. Même si, pour l’heure, il se montre efficace devant les buts.



Dés la première journée de la Ligue 2, l’attaquant de pointe s’est illustré de la plus belle manière devant Brest (1-0) en inscrivant l’unique but de la partie. Resté muet à la deuxième journée lors de la réception d’Orléans, Niane a renoué avec les filets le weekend dernier à l’occasion du déplacement à Clemont où il a permis à son équipe de l’emporter (3-2).



L’attaquant sénégalais ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Mercredi, à l’occasion du premier tour de la Coupe du monde tour de la Coupe de la League, le FC Metz a pris le dessous sur Grenoble qu’il a écarté de la course. Grâce à Niane auteur d’un doublé sur penalty . Pour deux fois, le Mbourois a trompé la vigilance de son compatriote Pape Demba Camara, le portier de Grenoble.