Autoroute à péage : La baisse interviendra avant novembre

«Le président de la République nous a reçus en audience. Nous avons eu des discussions franches et nous ne sommes pas loin d’arriver au bout. Je ne dirai pas de date car il y a tellement de personnes qui ont donné des dates et qui se sont trompés », a déclaré Gérard Sénac qui se prononçait sur les prix élevés en vigueur sur l’autoroute à péage.



Mais à l’en croire, ce sera bientôt un vieux souvenir : «Ce sera fait bien avant même la fin de l’année. Ce sera entre aujourd’hui e t le mois de novembre». Avant de prévenir : «Le fait de baisser le prix va engendrer un mouvement qui risque d’augmenter le nombre de véhicules surtout pendant les heures de pointe».



Abordant les embouteillages à la sortie du péage, à Thiaroye, au Croisement Cambérène entre autres, le Pdg de Eiffage dégage toute responsabilité : «Eiffage s’arrête aux barrières du péage. E t à partir de la clôture, ce sont les services de l’Etat. Je sais qu’ils font de gros efforts pour entretenir les voies secondaires et d’autres accès. Mais il faut que tout cela soit coordonné», souligne-t-il.