Autoroute à péage : Macky Sall veut la baisse des tarifs avant fin juin

Macky Sall veut la renégociation des tarifs appliqués sur l'autoroute à péage. C'est dans ce sens que, présidant le Conseil des ministres lundi, il a instruit ses collaborateurs à accélérer les négociations afin d'arriver à un consensus dans les meilleurs délais. Ces négociations qui concernent la tranche Patte d’Oie-Aibd doivent aboutir, si les voeux du Président Sall se réalisent, d’ici la fin du mois de juin. Dans la même veine, Macky Sall a rappelé au gouvernement «la nécessité de mettre en place un dispositif cohérent et performant de régulation et de suivi - évaluation de l'exploitation des autoroutes à péage avec l'ouverture prochaine des autoroutes ILA TOUBA ; AIBD - THIES et AIBD- SINDIA- MBOUR».