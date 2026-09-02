Drame à Diaobé : un garçon de 7 ans meurt par noyade dans une carrière

Un drame s’est produit ce mercredi 2 septembre dans l'après-midi à Diaobé, dans le département de Vélingara (sud). Un garçon âgé de 7 ans, identifié sous le nom de Mamady Sidibé, a perdu la vie par noyade dans une carrière située derrière le lycée d’excellence de la localité.
Le drame est survenu aux environs de 15 heures. Pour l’heure, les circonstances exactes dans lesquelles l’enfant s’est retrouvé dans l’eau restent inconnues.
Alertés, les secours ont procédé à la récupération du corps. La dépouille du jeune Mamady Sidibé a d’abord été déposée au poste de santé de Diaobé, avant d’être transférée à la morgue du poste de santé de Kounkané.
Cette nouvelle disparition tragique plonge la famille de la victime et les populations de Diaobé dans la consternation.
Le drame est survenu aux environs de 15 heures. Pour l’heure, les circonstances exactes dans lesquelles l’enfant s’est retrouvé dans l’eau restent inconnues.
Alertés, les secours ont procédé à la récupération du corps. La dépouille du jeune Mamady Sidibé a d’abord été déposée au poste de santé de Diaobé, avant d’être transférée à la morgue du poste de santé de Kounkané.
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