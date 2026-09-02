Accord FMI-Sénégal : Bougane Guèye nuance la portée de l'entente et réclame un Plan national de relance

Bougane Guèye, leader du Mouvement Gueum Sa Bopp « Les Jambaars », réagit à la conclusion du récent accord financier entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI) en invitant les autorités à ne pas présenter cette entente comme une « victoire économique ». Tout en admettant que l'accompagnement du FMI aide à rétablir les équilibres macroéconomiques et facilite l'accès aux financements concessionnels, il rappelle que l'institution internationale ne pourra pas, à elle seule, relancer l'activité économique du pays.
Le responsable politique insiste sur le fait que les retombées de cet accord demeureront limitées si l'État ne met pas en place un Plan national de relance économique véritablement structuré. Selon Bougane Guèye, la relance du tissu économique nécessite une démarche concertée et inclusive qui associe étroitement les pouvoirs publics, le secteur privé national et les partenaires sociaux.
Le responsable politique insiste sur le fait que les retombées de cet accord demeureront limitées si l'État ne met pas en place un Plan national de relance économique véritablement structuré. Selon Bougane Guèye, la relance du tissu économique nécessite une démarche concertée et inclusive qui associe étroitement les pouvoirs publics, le secteur privé national et les partenaires sociaux.
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