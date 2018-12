Autoroute à péage: «l’Etat du Sénégal a prolongé la durée de l’exploitation»

«Toklou, seul gars impacté par la baisse des tarifs»

L’information selon laquelle l’Etat du Sénégal a revu le contrat de concession de l’autoroute à péage circulait depuis hier, dimanche, à l’annonce de la baisse des tarifs mais ce n’était pas encore confirmée.Toutefois, c’est le responsable-exploitation de Senac Sa, Olivier Mounégo, qui a lâché le morceau. Il révèle que l’Etat du Sénégal a revu le contrat et a prolongé la durée de l’exploitation pour «une durée qui n’est pas encore communiquée».Et ceci, suite à « une longue réflexion entre l’Etat du Sénégal, l’Apix qui est une autorité concédante et la Senac Sa», pour, renseigne-t-il, «nous demander de baiser les tarifs, et nous en discutons depuis le mois de mars».A l’en croire, cette baisse n’était pas prévue au début du contrat. Mais, elle a fait l’objet d’une «légère révision du contrat d’exploitation de l’autoroute de l’avenir». Il y a une prolongation de l’exploitation par la Senac Sa qui a été accordée par l’Etat du Sénégal.Concernant la durée de la prolongation, le Sieur Mounéga de préciser : « Aujourd’hui, je ne sais pas combien de temps ont été prolongé. Certes, souligne-t-il «on a une idée du temps qui va être ajouté mais atendons la signature du protocol d’accord pour officialiser cette anonce».«Pourquoi Toklou est le gars impacté ? C’est pour favoriser le passage des usagers au-delà de cette barrière pour qu’ils se rendent à moindre coup vers Mbour et vers Thiès-Ila Touba. Les autres gars ne sont pas impactés parce que ces gars sont déjà facturés et nous craingnons fortement l’affluence d’avantage des automobilistes», conclut le responsable-exploitation de Senac Sa joint par Rfm.