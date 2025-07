Le Hamas confirme avoir reçu les propositions des médiateurs pour un accord de cessez-le-feu à Gaza

Le mouvement de résistance palestinien Hamas a confirmé, mercredi, qu'il avait reçu les propositions des médiateurs visant à parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre à Gaza, à assurer le retrait israélien et à fournir une aide humanitaire d'urgence aux Palestiniens.



« Nous sommes engagés à un haut niveau de responsabilité et menons des consultations nationales pour examiner les propositions que nous avons reçues des médiateurs (égyptien et qatari) », a déclaré le mouvement dans un communiqué.



« Ces propositions visent à mettre fin à l'agression, à obtenir le retrait de l'armée israélienne et à garantir une aide immédiate à notre peuple à Gaza », est-il ajouté.



Le communiqué précise que les médiateurs « déploient des efforts intenses pour combler le fossé entre les parties et parvenir à un accord-cadre qui ouvrirait la voie à des négociations sérieuses ».



Le président américain Donald Trump a déclaré, mardi, qu'Israël avait accepté « les conditions nécessaires » pour finaliser un cessez-le-feu de 60 jours dans l'enclave, exhortant le Hamas à accepter la proposition.



Au mépris des appels internationaux à un cessez-le-feu, l'armée israélienne a poursuivi sa guerre génocidaire contre la Bande de Gaza, tuant plus de 57 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, depuis le mois d'octobre 2023.



En novembre dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a délivré des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu et de son ancien ministre de la défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans la Bande de Gaza.



Israël est également poursuivi pour « crime de génocide » devant la Cour internationale de justice (CIJ), en raison de la guerre qu'il fait subir à la population de l’enclave palestinienne.