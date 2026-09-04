S&P abaisse la note du Sénégal à « CC » en raison du Plan de traitement de la dette

S&P Global Ratings a abaissé ce vendredi 4 septembre 2026, la note souveraine du Sénégal en devises, de « CCC+ » à « CC ». La note de la dette en monnaie locale est, elle, ramenée de « CCC+ » à « CCC ». Les deux sont assorties d’une perspective négative. Une décision directement liée au Plan de traitement de la dette du Sénégal (PTDS) annoncé le 1er septembre par les autorités.



Le 1er septembre, le gouvernement a annoncé le lancement d’un plan de traitement de la dette dans le cadre du Cadre commun renforcé du G20. Cette initiative vise à restructurer la dette en devises étrangères du Sénégal, tout en excluant la dette libellée en francs CFA de ce processus. Les autorités sénégalaises ont conclu un accord au niveau des équipes techniques avec le FMI portant sur un arrangement de 36 mois au titre de la Facilité de crédit élargie, d’un montant d’environ 2,2 milliards $.



S&P Global Ratings a indiqué que la renégociation de la dette en cours aboutira à ce que les créanciers en devises étrangères reçoivent moins que ce qui leur avait été initialement promis, que ce soit par une réduction du principal, des intérêts ou des conditions de paiement. L’agence considère qu’un échange en situation de détresse ou un défaut sur la dette commerciale en devises étrangères du Sénégal est extrêmement probable. S&P a par ailleurs confirmé les notes à court terme, tant en devises étrangères qu’en monnaie locale, à ’C’.



La restructuration de la dette envisagée ferait peser l’essentiel de l’effort d’ajustement sur les créanciers commerciaux en devises étrangères. S&P estime que la dette libellée en francs CFA représentait environ un tiers du stock total de la dette à fin décembre 2025, dépassant ainsi le stock de la dette commerciale extérieure. L’exclusion de la dette en monnaie locale vise à limiter l’impact sur l’ensemble du système financier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine ainsi que sur les États voisins.



S&P a précisé que le volume important de la dette libellée en francs CFA pourrait conduire certains créanciers extérieurs à contester son exclusion du périmètre de restructuration. L’agence estime qu’il existe un risque significatif que les pressions survenant au cours du processus de restructuration finissent par l’étendre à une partie des obligations de dette intérieure. La charge de la dette du Sénégal s’établissait à 117 % du PIB à fin décembre 2025, avant toute révision de la base du PIB.



