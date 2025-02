Autosuffisance laitière : un navire avec 1 307 vaches à bord a accosté lundi à Dakar

Dans la dynamique d’amélioration génétique et de développement durable de la filière laitière, un navire transportant des bovins en provenance de France, a été accueilli lundi à Dakar au mole 1 du port. Ce navire transportait 1 307 vaches, dont 1 250 génisses gestantes et 27 taureaux, ainsi que des génisses destinées à la Gambie (27), au Mali (20) et à la Guinée-Bissau (12). Ce débarquement marque une étape clé dans le cadre du programme ANIPL 5B, initié par l’Association Nationale pour l’Intensification de la Production Laitière (ANIPL).



L’opération s’est déroulée en présence du ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Dr Mabouba, accompagné de Mme Dr Fatou Diouf, ministre de la Pêche et de l’Économie maritime, ainsi que de plusieurs responsables institutionnels et professionnels du secteur.

A noter que le Sénégal dépense chaque année plus de 100 millions d’euros en importations de lait, soit environ 65 à 70 milliards de FCFA. Pour inverser cette tendance et atteindre l’autosuffisance, il est essentiel de développer un cheptel de 55 000 vaches et de déployer 20 000 hectares de terres pour la production d’ensilage de sorgho et de maïs destiné à leur alimentation.



A cet effet, l’intensification de la production laitière et le renforcement du système pastoral apparaissent comme des leviers stratégiques pour assurer : une augmentation significative de la productivité, une meilleure compétitivité sur le marché mondial, une réduction de la dépendance aux importations.



Depuis 2017, six opérations d’importation ont été réalisées avec des résultats probants : acquisition de 5 482 génisses laitières (Holstein, Montbéliarde, Normande, Jersiaise) et 49 taureaux, importation de 265 caprins et 67 ovins subventionnés, 264 génisses, 127 taureaux, 716 caprins et 58 ovins non subventionnés, augmentation du nombre de bénéficiaires de 64 en 2017 à 632 en 2024. Le coût total des importations s’élève à 10,510 milliards FCFA, financés à hauteur de 6,323 milliards par les bénéficiaires et de 4,187 milliards par l’État.



Avec une production attendue de 17 litres de lait par jour par génisse, les 1 250 génisses gestantes récemment importées devraient générer 21 250 litres de lait quotidiennement, soit 637 500 litres par mois et 7 650 000 litres par an. Les 27 taureaux géniteurs joueront un rôle essentiel dans l’amélioration génétique du cheptel national. Toutefois, la réussite de cette stratégie repose sur la maîtrise de l’alimentation animale, d’où l’importance du développement des cultures fourragères.



Le 1er mars 2025 à Niague marquera une nouvelle étape clé dans la transformation de la filière laitière. Cette cérémonie officielle de réception et de distribution des génisses gestantes aux éleveurs s’inscrit dans une vision de long terme pour garantir une production laitière locale durable et autosuffisante. Avec cette dynamique, le Sénégal franchit un pas décisif vers la souveraineté alimentaire et la consolidation de son secteur élevage.