En France, 105 enfants ont été signalés disparus chaque jour en 2024

En 2024, 38.477 disparitions de mineurs ont été signalées en France aux forces de l’ordre, soit plus de 105 enfants chaque jour, selon le rapport annuel du 116 000 Enfants Disparus. Ce chiffre, en légère baisse de 6,1% par rapport à 2023, reste néanmoins préoccupant et témoigne de l’ampleur du phénomène.



Parmi les disparitions, 95% des signalements concernent des fugues. Si elles sont en net recul (-6,7%), 36.439 fugues au total ont tout de même été rapportées en 2024. Elles touchent des enfants de plus en plus jeunes : 38,2% des fugueurs ont moins de 15 ans.



Parmi les raisons évoquées pour les fugues, les conflits familiaux représentent 27% des cas, devant l'emprise d'un tiers, à 26%. La délinquance et les mauvaises fréquentations complètent le podium avec 12% des cas.



Autre phénomène inquiétant, «l'exploitation sexuelle est suspectée dans près de 32% des dossiers de jeunes filles en fugue», relève 116 000 Enfants Disparus.



Hausse des disparitions inquiétantes

Le rapport pointe par ailleurs l'augmentation régulière des «disparitions inquiétantes». En 2024, 1.373 ont été recensées, en hausse de 9,1%. Là aussi, le phénomène atteint des enfants de plus en plus jeunes. Près de 48,5% des disparitions inquiétantes concernaient des enfants de moins de 15 ans.