Dialogue politique du 28 mai: Dental Sénégal/Actions patriotiques décide de participer

Le parti politique Dental Sénégal/Actions patriotiques a annoncé sa participation au Dialogue politique prévu le 28 mai prochain, une initiative lancée par le président Bassirou Diomaye Faye pour renforcer les fondements démocratiques du pays.



Dans une déclaration rendue publique samedi, Mamadou SEYDI, Secrétaire général du parti, a souligné l’importance de ces assises nationales, qu’il qualifie de « levier essentiel de consolidation de la démocratie et de l'État de droit ». Selon lui, les concertations politiques, sociales et économiques ont toujours été porteuses de consensus constructifs, généralement pris en compte par les pouvoirs publics.



« Ces discussions aboutissent souvent à des avancées majeures. Elles permettent d’écouter toutes les sensibilités et de bâtir un avenir commun sur des bases solides », a-t-il affirmé.



Au-delà de l’importance du dialogue en tant que processus, Dental Sénégal justifie sa participation par la confiance qu’il place dans les nouvelles autorités du pays. Mamadou SEYDI a salué les premières décisions du gouvernement en place, qu’il estime en phase avec les aspirations profondes du peuple sénégalais.



« Depuis leur arrivée au pouvoir, les nouvelles autorités ont multiplié les signaux en faveur d’une gouvernance responsable et tournée vers le bien commun. Leur volonté de transformation, notamment à travers l’Agenda de transformation 2050, mérite d’être soutenue », a-t-il ajouté.



Dans cet esprit, Mamadou SEYDI a lancé un appel à toutes les parties prenantes pour qu’elles répondent favorablement à l’invitation du Chef de l'État, soulignant que « le dialogue est l’unique voie vers une paix durable et une démocratie consolidée ».



Enfin, il a exhorté les autorités à prendre en compte les conclusions issues de ces concertations et à poser des actes concrets pour leur mise en œuvre. « Il est essentiel que les résultats de ces échanges soient traduits en actions palpables afin de garantir une large adhésion des acteurs et un véritable renforcement de notre démocratie », a-t-il conclu.