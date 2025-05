Grave accident sur l’autoroute Bambey-Diourbel : deux (02) morts et plusieurs blessés enregistrés

Un violent accident s’est produit dans la nuit du dimanche vers 1h40 mn sur l’autoroute à péage entre Bambey et Diourbel, causant la mort de deux personnes et faisant plusieurs blessés graves.



A l'origine du drame, un choc violent entre un 4x4 Toyota Rav4 (immatriculé DK 4587 BK) et un camion benne (immatriculé AA 576 BS/DL G3). Les deux occupants du 4x4 ont perdu la vie sur le coup. Les secours, dépêchés sur les lieux, ont évacué les blessés vers les centres hospitaliers les plus proches.



Les causes exactes de l’accident restent à déterminer, mais les premières hypothèses évoquent une vitesse excessive ou un éventuel endormissement au volant. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident.