Deux nouvelles attaques font des dizaines de morts au Nigeria

Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées lors de deux attaques présumées de bandes armées dans le nord-est du Nigeria, ont assuré samedi un gouverneur et des villageois.



Le gouverneur de l’État de Taraba, Agbu Kefas, a déclaré dans un communiqué que «des dizaines de personnes auraient perdu la vie et leurs biens» dans le district de Karim Lamido.



Agbu Kefas n’a pas donné de chiffre précis, mais les habitants des villages de Munga et Magani ont déclaré que le bilan s’élevait à près de 30 morts. «Il était minuit, j’ai entendu des coups de feu, j’ai réveillé mon frère et d’autres personnes du quartier», a déclaré à l’AFP Moses Kefas, un habitant de Magani.



«Après le départ des hommes armés, nous sommes revenus et j’ai vu 16 corps éparpillés dans le village», a-t-il ajouté. Andrew John, un habitant de Munga, a quant à lui déclaré avoir «vu» une dizaine de corps dans son village.



Le district a récemment été attaqué par des bandes armées, appelées localement «bandits». Des bandes armées attaquent les villages, tuant ou enlevant des habitants contre rançon et incendiant les maisons après les avoir pillées, notamment dans le nord-ouest du pays.



Les meurtres de samedi sont les derniers d’une vague de violences meurtrières qui a frappé le nord-est du Nigeria ces dernières semaines, les djihadistes intensifiant par ailleurs leurs attaques.