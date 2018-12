"Avec 13 ponts déjà construits, nous avons sorti plusieurs localités de l’isolement" (Président Sall)

"Avec 13 ponts déjà construits, nous avons sorti plusieurs localités de l’isolement", c'est propos sont du président sénégalais, Macky Sall, lors de son discours à la Nation, ajoutant que d’autres ponts sont en construction à Foundiougne, Marsassoum, Fanaye, Wendou Bosséabé et Ganguel Souleh.



"Je me réjouis, également, de l’inauguration, ce 21 janvier, avec mon homologue gambien, du pont sur le Fleuve Gambie. Cet ouvrage mettra fin à la longue et pénible traversée du fleuve, et contribuera au désenclavement des régions méridionales du pays", ajoute le chef de l'Etat.



De plus, il s'est dit heureux d’annoncer la réception, ce 14 janvier, du chantier du Train Express Régional (Ter), d’une capacité de transport de 115 000 passagers par jour. Cette révolution majeure dans notre système de transport public illustre nos aspirations au progrès et au mieux-être.



"Les Sénégalais méritent bien de voyager dans les meilleures conditions de ponctualité, de sécurité et de confort. Voilà tout le sens du TER, qui sera jumelé à un système de Bus Transit Rapide et prolongé jusqu’à l’aéroport international Blaise Diagne", explique le chef de l'Etat.



En termes de transport aérien, le président Sall a affirmé que notre compagnie nationale, Air Sénégal, recevra, ce 31 janvier, à l’aéroport international Blaise Diagne, le premier de ses deux gros porteurs de dernière génération, Airbus 330-900 NEO.



"Si nous déployons autant d’efforts sur les infrastructures, c’est que jamais un pays ne peut se développer sans infrastructures. Les infrastructures décloisonnent et valorisent nos terroirs, favorisent la libre circulation des personnes et des biens, renforcent l’intégration et la cohésion nationales. Elles nous font ainsi gagner du temps et en productivité tout en constituant un patrimoine pour les générations futures".