Avec la chute de Serge Sarkissian, l'Arménie tourne une page de son histoire

Ce mardi matin, une journée particulière débute en Arménie. Le 24 avril commémore le génocide arménien, dont c’est cette année le 103e anniversaire. Le meneur de la contestation populaire, le député Nikol Pachinian, a appelé lundi soir à ce que cette journée soit non politisée, qu’elle soit celle de l’unité du peuple arménien.



La demande semble naturelle en Arménie, mais dans le contexte de la chute obtenue de haute lutte du Premier ministre Serge Sarkissian, elle sonne aussi comme une nécessité politique.



L’Arménie a beau être un petit Etat, corrompu, rongé par le népotisme, il n’en est pas moins tenu par un système puissant qui a tout verrouillé, les organes de force, les médias, l’économie. Et la page qui s’est ouverte lundi reste à écrire. Ce sera celle du démantèlement du système réclamé par la rue.



Notre envoyé spécial à Erevan, Régis Genté, se dit frappé par la présence, toute la journée d’hier, de la jeunesse dans la rue, exigeant un meilleur futur et la fin de l’accaparement des bons emplois et des bons secteurs de l’économie par une clique d’individus qui tournent autour du pouvoir.