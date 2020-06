Aveu du présumé meurtrier de Modou Lo à Touba: "c'est moi qui l'ai égorgé et je ne suis pas fou »

La police de Gouy-Mbind a donné ce vendredi la trame de l'assassinat de Modou Lô, égorgé dans la maison de Serigne Fallou non loin de la grande mosquée dans la nuit de mercredi à jeudi.



Selon le commissaire qui faisait face à la presse « le meurtrier a reconnu avoir égorgé sa victime non sans signaler qu'il ne souffrait d'aucune démence ». Il précisera que tout est parti d'une bagarre lors de laquelle il a été rudement malmené.



Le commissaire dira avoir été informé par un vigile en faction au niveau de ladite maison. Deux patrouilles ont été aussitôt dépêchées et ces dernières mettront la main sur la personne en question. Elle avait les habits tâchetés de sang.



Autre déclaration de taille : le meurtrier confie s'être rendu dans la maison de Serigne Fallou pour rencontrer Serigne Abô Mbacké Baraka aux fins de faire acte d'allégeance auprès du chef religieux. Malheureusement, il lui a été opposé une fin de non recevoir par les chambellan sur place. C'est d'ailleurs cela qui l'avait obligé à tenter de passer la nuit sur place, aux abords de la grande mosquée.



La victime qui a été acheminée au niveau de la morgue de Ndamatou, est un père de famille avec deux épouses et des enfants. Modou Lô, chanteur de Khassidas, a reçu plusieurs coups de couteau de son bourreau avant d'être égorgé par ce dernier.



