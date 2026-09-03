Kaolack: trois (03) individus interpelés pour des faits présumés d’actes contre nature à la plage de Koundam

La Sureté urbaine du Commissariat central de Kaolack a procédé, le 31 août 2026, à l’interpellation de trois (03) individus pour acte contre nature, transmission volontaire du VIH-1 et mise en danger de la vie d’autrui.



Dans les faits, un Caporal-chef des Sapeurs-Pompiers, détaché à la plage de Koudam, a informé le service de la présence récurrente, durant les heures nocturnes, d’une dizaine d’individus adoptant des comportements suspects après l’évacuation des lieux par le public.



Afin de déterminer la nature exacte de ces agissements, l’équipe de surveillance des Sapeurs-Pompiers, en étroite coordination avec la Brigade de Recherches (BR) du Commissariat Central de Kaolack, a mis en place un dispositif d’observation discrète. C’est dans ce cadre qu’il a été constaté dans la nuit du 30 au 31 août 2026 la présence de plusieurs individus de sexe masculin se livrant à des actes à caractère sexuel dans l’eau. Ayant constaté qu’ils étaient repérés, les intéressés ont immédiatement tenté de prendre la fuite. L’intervention rapide des agents a toutefois permis d’interpeller et de conduire sous escorte trois (03) d’entre eux.



Dans un premier temps, les mis en cause ont contesté les faits qui leur étaient reprochés. Toutefois, l’exploitation des éléments contenus dans le téléphone portable de l’un d’eux a permis de relever des échanges de messages à caractère intime ainsi que des contenus à caractère sexuel entre les intéressés.



Confrontés à ces éléments matériels, les mis en cause ont finalement reconnu les faits, déclarant notamment qu’ils se donnaient rendez-vous à la plage de Koudam, après 19 heures, pour s’y livrer à des actes à caractère sexuel. Les résultats des réquisitions médicales établies ont révélé que deux des mis en cause ont été testés positifs au VIH-1.



Les trois (03) mis en cause ont été placés en garde-à-vue pour acte contre nature, transmission volontaire du VIH-1 et mise en danger de la vie d’autrui et l’enquête se poursuit.