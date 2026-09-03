Espagne: plus de 80 morts, dont un bébé, après une dérive de 27 jours en mer d'une pirogue partie de Gambie

Selon les informations relayées par InfoMigrants, une pirogue a été secourue ce jeudi à l'aube, à la dérive au sud de l'archipel espagnol des Iles Canaries. À bord, il ne restait que 44 survivants et cinq corps. L'embarcation avait quitté la Gambie il y a 27 jours avec 127 personnes. On dénombre plus 80 morts, dont un bébé. Si l'identification des corps est en cours, des Sénégalais figuraient probablement dans l’embarcation.



Selon l'agence de presse espagnole EFE, 127 personnes se trouvaient à son bord au moment du départ. La pirogue était à la dérive depuis plusieurs jours. Cinq corps ont été retrouvés dans le bateau, mais les sauveteurs ont été contraints de laisser les dépouilles dans l'embarcation, en raison de l'état agité de la mer.



D’après les informations dont disposent les services d’urgence à Grande Canarie, parmi ces corps se trouvaient deux femmes et un bébé. La Garde civile a confirmé à l'ONG espagnole Caminando Fronteras que la pirogue portait sur sa coque des inscriptions correspondant à celles d'une embarcation partie le 7 août de Gambie avec 127 personnes à bord, dont quatre femmes et un bébé.



Pour rappel, début août, une pirogue avec 133 migrants à bord avait été secourue par les forces espagnoles, elle dérivait depuis plusieurs jours dans l'océan. L'embarcation avait quitté la Gambie 11 jours auparavant. Selon le récit des migrants eux-mêmes, ils avaient effectué un voyage de 11 jours depuis Bakau et à bord du navire se trouvaient des personnes originaires de Gambie, du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, du Nigéria et de Côte d'Ivoire.