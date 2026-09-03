Malick Gackou défend le bilan d'Ousmane Sonko : « Il a géré la primature au regard des intérêts supérieurs de la nation »

Invité ce matin sur le plateau de la TFM, l'ancien ministre et membre de Pastef, El Hadj Malick Gackou, a vigoureusement dénoncé la gestion des hydrocarbures au Sénégal. Il a qualifié cette situation de « catastrophe », pointant du doigt les dérives financières sur les projets majeurs comme le projet GTA dont l'investissement initial est passé de « 3 milliards à « presque 9 milliards » de dollars. Selon lui, ces dysfonctionnements privent le pays de tout bénéfice direct pendant une décennie : « Pendant 10 ans, le Sénégal ne tire pas un seul profit ».



Abordant la question de la dette publique et des accords conclus avec le Fonds Monétaire International (FMI), l'homme politique a révélé des chiffres alarmants concernant une dette cachée qu'il qualifie d'inédite : « C’est la première fois dans l'histoire du FMI qu'on a une dette cachée d'une si grande ampleur, 11 milliards de dollars ».



Face à une dette nationale qualifiée d'« insoutenable », il insiste sur le fait que la responsabilité de cette situation incombe à une gouvernance passée manquant de visibilité.



Malick Gackou est également revenu sur la politique des prix et le récent « réajustement » opéré par le gouvernement. Il a défendu l'action de l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko en affirmant qu'il a « géré la primature au regard des intérêts supérieurs de la nation sénégalaise » et que « chaque étape et chaque décision a été motivée que pour le service des intérêts du Sénégal ».



Pour Gackou, les critiques actuelles du pouvoir exécutif masquent de réelles difficultés structurelles face aux fluctuations des marchés mondiaux.



Pour redresser la barre, El Hadj Malick Gackou exhorte les autorités à placer les exigences de « transparence » et de « responsabilité » au cœur de l'action publique. Il réclame un assainissement rigoureux du coût de la vie et une moralisation totale des contrats pétroliers et gaziers : « Le Pastef dit : « Nous voulons de la transparence . Le Pastef dit : Nous voulons de la clarté. Il faut avoir le sens de la responsabilité » pour protéger durablement l'avenir du peuple sénégalais », a t-il martélé.