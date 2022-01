Avisen : 504 millions de F Cfa détournés

Un scandale financier secoue Avisen, une entreprise franco sénégalaise référencée dans la production d'aliments pour élevages avicoles, implantée à Rufisque. Cinq cent quatre (504) millions de F Cfa ont été détournées dans la boîte. Selon Libération qui donne l’information, le Logisticien chargée de la planification des livraisons serait au cœur du « braquage » interne.



Le parquet a requis l’ouverture d’une information judiciaire contre Ismaëla Assimaï Bassène, logisticien chargé de la planification des livraisons à Avisen, Bassirou Kane, commerçant domicilié à Tivaouane Peulh et X pour inconnu à identifier.



Ils sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, vol commis à l’occasion du service avec usage de véhicule, faux et usage de faux en écriture de commerce et blanchiment de capitaux ».



Le présumé cerveau de la bande, en charge de toutes les opérations de la société depuis huit (8) ans, avait mis en place un système frauduleux à travers un doublement de bordereaux de livraison, de fausses factures…., qui lui permettait de détourner d’importants stocks d’aliments et de les revendre à des.. clients d’Avisen dont Bassirou Kane.



Grâce à ce business, Ismaëla Assimaï Bassène un employé avec un salaire de 300.000 F Cfa, avait monté quatre (4) fermes avicoles gérées par ses proches.

Arrêtés, ils ont tous reconnu les faits.