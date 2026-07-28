Territorialisation des ODD : la société civile et les collectivités locales exigent la fin des disparités régionales

Les organisations de la société civile, sous la coordination conjointe du CONGAD et de la CASC, ont soumis leur rapport alternatif en marge du bilan national des ODD pour le Forum politique de haut niveau de juillet 2026. Ce document participatif, élaboré à partir de consultations régionales menées à travers le pays, met en garde contre la persistance d'inegalités territoriales marquées dans l'accès aux services sociaux de base, à l'eau et à la protection sociale.



D'après les conclusions des concertations territoriales soutenues par le ministère de l'Économie et le Système des Nations Unies, la mise en œuvre des ODD repose désormais sur des outils d'évaluation à l'échelle locale. À ce titre, la ville de Pikine a été choisie comme commune pilote pour l'expérimentation d'un Examen Local Volontaire (ELV) en partenariat avec ONU-Habitat. L'objectif est de transformer cette collectivité urbaine dense et vulnérable en laboratoire de planification territoriale, en intégrant directement les priorités des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap dans les budgets locaux.



Face aux contraintes remontées du terrain, la société civile et les partenaires syndicaux comme l'UNSAS ont formulé des recommandations directes à l'endroit du gouvernement. Elles plaident notamment pour une décentralisation effective de la gestion des ressources en eau, la simplification des procédures d'accès aux financements publics pour les associations communautaires, et le renforcement de la collecte de données statistiques désagrégées à l'échelle infracommunale.